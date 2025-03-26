Первый миллиард среди книжных магазинов. Девять крупнейших книжных ритейлеров увеличили выручку на 65% в 2024 году. Как им это удалось

За последние пять лет сеть «Книгарня Є» в пять раз увеличила чистый доход, который в 2024-м достиг рекордных 1,04 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Это почти 50% от общей выручки девяти крупнейших книжных ритейлеров страны. Кто еще оказался среди лидеров?

В 2024 году девять крупнейших книжных ритейлеров Украины увеличили общую выручку на 65%, до 2,2 млрд грн, по подсчетам Forbes Ukraine.

Почти половину доходов сгенерировала «Книгарня Є», еще четверть – онлайн-магазин Yakaboo, согласно их финансовым отчетам на YouControl. 10-ю позицию в перечне заняло ООО «Книжный парк», которое занимается издательством книг и не имеет собственного сайта или книжного магазина офлайн, поэтому его показатели не были учтены.