Первый миллиард среди книжных магазинов. Девять крупнейших книжных ритейлеров увеличили выручку на 65% в 2024 году. Как им это удалось

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За последние пять лет сеть «Книгарня Є» в пять раз увеличила чистый доход, который в 2024-м достиг рекордных 1,04 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Это почти 50% от общей выручки девяти крупнейших книжных ритейлеров страны. Кто еще оказался среди лидеров?
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В 2024 году девять крупнейших книжных ритейлеров Украины увеличили общую выручку на 65%, до 2,2 млрд грн, по подсчетам Forbes Ukraine.
Почти половину доходов сгенерировала «Книгарня Є», еще четверть – онлайн-магазин Yakaboo, согласно их финансовым отчетам на YouControl. 10-ю позицию в перечне заняло ООО «Книжный парк», которое занимается издательством книг и не имеет собственного сайта или книжного магазина офлайн, поэтому его показатели не были учтены.
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