Перший мільярд серед книгарень. Девʼять найбільших книжкових ритейлерів збільшили виторг на 65% у 2024-му. Як їм це вдалося

За останні пʼять років мережа «Книгарня Є» упʼятеро збільшила чистий дохід, котрий у 2024-му сягнув рекордних 1,04 млрд грн, свідчать дані YouControl. Це майже 50% від загального виторгу девʼятьох найбільших книжкових ритейлерів країни. Хто ще опинився серед лідерів?

У 2024 році девʼять найбільших книжкових ритейлерів України збільшили загальний виторг на 65%, до 2,2 млрд грн, за підрахунками Forbes Ukraine.

Майже половину доходів згенерувала «Книгарня Є», ще чверть – онлайн-магазин Yakaboo, згідно з їхніми фінансовими звітами на YouControl. 10-ту позицію в переліку посіло ТОВ «Книжковий парк», яке займається видавництвом книг і не має власного сайту чи офлайн-книгарні, тож його показники не було враховано.