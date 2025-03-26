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«Книгарня Є» /Артем Галкін для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

Перший мільярд серед книгарень. Девʼять найбільших книжкових ритейлерів збільшили виторг на 65% у 2024-му. Як їм це вдалося

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Виторг «Книгарні Є» у 2024 році зріс на 26%, до 1,04 млрд грн. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

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За останні пʼять років мережа «Книгарня Є» упʼятеро збільшила чистий дохід, котрий у 2024-му сягнув рекордних 1,04 млрд грн, свідчать дані YouControl. Це майже 50% від загального виторгу девʼятьох найбільших книжкових ритейлерів країни. Хто ще опинився серед лідерів?

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У 2024 році девʼять найбільших книжкових ритейлерів України збільшили загальний виторг на 65%, до 2,2 млрд грн, за підрахунками Forbes Ukraine.

Майже половину доходів згенерувала «Книгарня Є», ще чверть – онлайн-магазин Yakaboo, згідно з їхніми фінансовими звітами на YouControl. 10-ту позицію в переліку посіло ТОВ «Книжковий парк», яке займається видавництвом книг і не має власного сайту чи офлайн-книгарні, тож його показники не було враховано.

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