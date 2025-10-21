Forbes Digital підписка
генпродюсер Sweet.tv Юрій Поворозник /пресс-служба Sweet.tv
Более 50 млн грн в собственный контент. Стриминг Sweet.tv хочет дорасти до 1 млн подписчиков. Каков план? Интервью с директором по контенту Юрием Поворозником

Анастасия Плис
Sweet.tv запустил направление собственного контента в 2025-м Фото пресс-служба Sweet.tv

Документальный фильм об «Океане Эльзы», украинская версия британского реалити The Traitors («Предатели») и еще два оригинальных сериала – все это Sweet.tv выпустит уже этой осенью. Направление собственного контента стриминг запустил в 2025 году. Ставки высоки: от успеха первых проектов зависит судьба следующих. «Это долгосрочная история», – говорит директор по контенту Юрий Поворозник. На что он рассчитывает?

297 млн ​​грн за первое полугодие 2025-го – выручка Sweet.tv, третьего крупнейшего украинского стриминга. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Причина – сезонность и последствия обстрелов: после них люди меньше смотрят кино, говорит директор по контенту Sweet.tv Юрий Поворозник.

План на 2025-й – превысить прошлогоднюю выручку, то есть почти 665 млн грн, на 15%. «До конца года надеемся выйти в плюс, – говорит Поворозник. – В первую очередь за счет оригинального контента».

