Документальный фильм об «Океане Эльзы» , украинская версия британского реалити The Traitors («Предатели») и еще два оригинальных сериала – все это Sweet.tv выпустит уже этой осенью. Направление собственного контента стриминг запустил в 2025 году. Ставки высоки: от успеха первых проектов зависит судьба следующих. «Это долгосрочная история», – говорит директор по контенту Юрий Поворозник. На что он рассчитывает?

297 млн ​​грн за первое полугодие 2025-го – выручка Sweet.tv, третьего крупнейшего украинского стриминга. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Причина – сезонность и последствия обстрелов: после них люди меньше смотрят кино, говорит директор по контенту Sweet.tv Юрий Поворозник.

План на 2025-й – превысить прошлогоднюю выручку, то есть почти 665 млн грн, на 15%. «До конца года надеемся выйти в плюс, – говорит Поворозник. – В первую очередь за счет оригинального контента».