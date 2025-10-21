Документальний фільм про «Океан Ельзи», українська версія британського реаліті The Traitors («Зрадники») і ще два оригінальні серіали – все це Sweet.tv випустить уже цієї осені. Напрям власного контенту стримінг запустив у 2025-му. Ставки високі: від успіху перших проєктів залежить доля наступних. «Це довгострокова історія», – каже директор із контенту Юрій Поворозник. На що він розраховує?
297 млн грн за перше півріччя 2025-го – виторг Sweet.tv, третього найбільшого українського стримінгу. Це на 4% менше, ніж роком раніше. Причина – сезонність і наслідки обстрілів: після них люди менше дивляться кіно, каже директор із контенту Sweet.tv Юрій Поворозник.
План на 2025-й – перевищити минулорічний виторг, тобто майже 665 млн грн, на 15%. «До кінця року сподіваємося вийти в плюс, – говорить Поворозник. – Насамперед завдяки оригінальному контенту».
