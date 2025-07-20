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«Славіку, я про це все не знала». Knife! Films, автори найкасовіших українських документальних фільмів, випускають стрічку про «Океан Ельзи». Що про неї відомо?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Фільм про гурт «Океан Ельзи» /Getty Images

Документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» від Knife! Films вийде у кінотеатрах 6 листопада. Фото Getty Images

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Шостого листопада на великі екрани вийде документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». 20 липня студія Knife! Films, відома документальними проєктами в Україні, випустила тизер стрічки. Скільки коштувало виробництво і як її творці будуть повертати інвестиції?

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«Мама, подивившись частково фільм, сказала: Славіку, я про це все не знала», – каже музикант Святослав Вакарчук про документальну стрічку «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». Фільм про «Океан Ельзи», найвідоміший рок-гурт України, вийде у кінопрокат 6 листопада 2025 року. В його основі – архівні матеріали й інтервʼю з учасниками гурту.

Тизер фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» від Knife! Films

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