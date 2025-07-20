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Шостого листопада на великі екрани вийде документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». 20 липня студія Knife! Films, відома документальними проєктами в Україні, випустила тизер стрічки. Скільки коштувало виробництво і як її творці будуть повертати інвестиції?
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«Мама, подивившись частково фільм, сказала: Славіку, я про це все не знала», – каже музикант Святослав Вакарчук про документальну стрічку «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». Фільм про «Океан Ельзи», найвідоміший рок-гурт України, вийде у кінопрокат 6 листопада 2025 року. В його основі – архівні матеріали й інтервʼю з учасниками гурту.
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