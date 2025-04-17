«Продали 50 000 нано-жуков». Топ-10 брендов в TikTok собрал более 1 млрд просмотров за год

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Самые популярные украинские бренды в TikTok ежегодно получают на платформе сотни миллионов просмотров. Виральные ролики научились делать в аптеках, банках и АЗС. Какими приемами пользуются компании – лидеры TikTok и как это помогает зарабатывать?
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