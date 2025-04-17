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«Продали 50 000 нано-жуков». Топ-10 брендов в TikTok собрал более 1 млрд просмотров за год

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

бізнеси в TikTok /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

В топ-10 украинских компаний в TikTok продавцы одежды, лекарств, техники, ювелирки. Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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Самые популярные украинские бренды в TikTok ежегодно получают на платформе сотни миллионов просмотров. Виральные ролики научились делать в аптеках, банках и АЗС. Какими приемами пользуются компании – лидеры TikTok и как это помогает зарабатывать?

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