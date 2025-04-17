«Продали 50 000 нано-жуків». Топдесятка брендів у TikTok зібрала понад 1 млрд переглядів за рік. Як на цьому заробити? Кейси «Подорожника», «Аврори» та Ideale

Найпопулярніші українські бренди в TikTok щороку отримують на платформі сотні мільйонів переглядів. Віральні ролики навчилися робити в аптеках, банках і АЗС. Якими прийомами користуються компанії – лідери TikTok і як це допомагає заробляти?