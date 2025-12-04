Forbes Digital підписка
«Надеюсь, я умру, прежде чем эта книга выйдет». The Thinking Machine об основателе Nvidia Дженсене Хуанге стала бизнес-книгой года по версии FT. О чем она

Анастасия Плис
Forbes
Forbes

5 хв читання

Бізнес-книга 2025 року від Financial Times /коллаж Анастасия Решетник

«Мыслящая машина» (The Thinking Machine) Стивена Витта стала бизнес-книгой 2025 года по версии Financial Times. Фото коллаж Анастасия Решетник

Второй раз подряд лучшей бизнес-книгой года по версии Financial Times становится книга о генеративном ИИ. В 2025-м победила «Мыслящая машина» (The Thinking Machine) журналиста Стивена Витта – хроника взлета Nvidia, самой дорогой компании современности. Витт рассказывает 32-летнюю историю Nvidia и ее основателя Дженсена Хуанга – от игрового оборудования до самого желанного чипа планеты. Forbes Ukraine выбрал несколько отрывков, объясняющих, почему эта книга стоит внимания

В октябре 2025 года Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн. Путь производителя стартовал в 1993-м, когда тайваньский иммигрант в США Дженсен Хуанг начал разрабатывать графические процессоры для видеоигр.

Сегодня Nvidia – движущая сила ИИ-революции. На чипах компании разработаны ИИ-ассистенты Midjourney, ChatGPT, Copilot. «Хуанг продает чипы для обучения ИИ стоимостью $30 000. Очередь на приобретение его новинок более года», – пишет журналист Стивен Витт.

