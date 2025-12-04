Книга «Машина, що мислить: Дженсен Хуанг, Nvidia та найбажаніший у світі мікрочип» американського журналіста Стівена Вітта стала найкращою бізнес-книгою 2025 року за версією видання Financial Times і компанії Schroders. Про це організатори премії Business Book of the Year 2025 повідомили ввечері 3 грудня.

Деталі

У книзі The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip Вітт розповідає про еволюцію Nvidia від заснування у 1993 році та постачання графічних процесорів для відеоігор до виробництва найбажаніших у світі мікрочипів для ШІ. Автор описує шлях засновника Nvidia Дженсена Хуанга, іммігранта у США, який починав із миття посуду в закусочній Denny’s і став СЕО найдорожчої корпорації у світі.

Книга вийшла у квітні 2025 року й отримала переважно схвальні відгуки. Її рейтинг на Goodreads – 4,34 із 5. Свої оцінки на платформі залишили майже 1800 читачів.

Перемога у Business Book of the Year принесла Стівену Вітту £30 000 нагороди. Ще пʼять фіналістів отримали по £10 000. Серед них – книги «Дім Huawei: У таємному світі найпотужнішої компанії Китаю» Єви Доу, «Достаток: Як ми будуємо краще майбутнє» Езра Кляйна та Дерека Томпсона.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Премія «Бізнес-книга року» від Financial Times заснована у 2005 році. Щорічно вона відзначає видання, що пропонують глибокий аналіз та цікавий погляд на сучасні бізнес-проблеми: від менеджменту і технологій до зміни клімату й економіки. Переможці та фіналісти премії отримують грошову винагороду.

Із 2023 року спонсором премії виступає компанія з управління активами Schroders. У 2014-2022 роках цю роль виконувала McKinsey & Company, а в 2005–2013 – Goldman Sachs. Журі премії очолює Рула Халаф – редакторка Financial Times. До складу суддів входять топменеджери міжнародних компаній, інвестори та визнані професори.

У 2024 році звання найкращої бізнес-книги року за версією FT отримала робота Supremacy: AI, ChatGPT, and the Race That Will Change the World Пармі Олсон. Вона присвячена конкуренції у розвитку ШІ між засновниками OpenAI Семом Альтманом і DeepMind Демісом Хасабісом. У 2023-му в премії від Financial Times перемогла книга професорки Гарвардської школи бізнесу Емі Едмондсон Right Kind of Wrong про те, як правильно помилятися.