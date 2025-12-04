Прослухати матеріал
Вдруге поспіль найкращою бізнес-книгою року за версією Financial Times стає книжка про генеративний ШІ. У 2025-му перемогла «Машина, що мислить» (The Thinking Machine) журналіста Стівена Вітта – хроніка злету Nvidia, найдорожчої компанії сучасності. Вітт розповідає 32-річну історію Nvidia та її засновника Дженсена Хуанга – від ігрового обладнання до найбажанішого чипа планети. Forbes Ukraine обрав кілька уривків, що пояснюють, чому ця книжка варта уваги
У жовтні 2025 року Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією в $5 трлн. Шлях виробника стартував у 1993-му, коли тайванський іммігрант у США Дженсен Хуанг почав розробляти графічні процесори для відеоігор.
Сьогодні Nvidia – рушійна сила ШІ-революції. На чипах компанії розроблені ШІ-асистенти Midjourney, ChatGPT, Copilot. «Хуанг продає чипи для навчання ШІ вартістю $30 000. Черга на придбання його новинок понад рік», – пише журналіст Стівен Вітт.
