Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією в $5 трлн. Про це пише Bloomberg 29 жовтня. Акції компанії зросли на 3,5% до $208,05 у передторговельній сесії, що свідчить про перетин цього рубежу з відкриттям регулярних торгів.

Деталі

Лише чотири місяці тому Nvidia подолала бар’єр у $4 трлн, а зростання прискорилося завдяки новим угодам генерального директора Дженсена Хуанга на постачання чипів таким гігантами, як Nokia Oyj, Samsung Electronics Co. та Hyundai Motor Group.

У бичачому ринку, підживленому оптимізмом щодо революції ШІ в глобальній економіці, Nvidia залишається в окремій лізі: з приростом у 50% цьогоріч акції забезпечують майже п’яту частину 17-відсоткового зростання індексу S&P 500 у 2025-му. Наступні за величиною – Microsoft Corp. та Apple Inc. – оцінюються приблизно по $4 трлн кожна. «Капіталізація в $5 трлн ще кілька років тому здавалася немислимою, – зазначає Кіт Лернер, головний інвестиційний директор і головний ринковий стратег Truist Advisory Services. – Ринок робить велику ставку на те, що ШІ стане трансформаційним».

Аналітики з Уолл-стріт переважно оптимістичні щодо перспектив Nvidia. З 80 експертів, відстежуваних Bloomberg, понад 90% рекомендують купувати акції, єдиний «продавець» – Джей Голдберг із Seaport Global Securities.

Середня цільова ціна – $223,68, що передбачає потенціал зростання на 11%. Акції торгуються менш ніж за 34 прогнози прибули, нижче п’ятирічного середнього в 39 і недалеко від 29 для індексу Philadelphia Stock Exchange Semiconductor.

Проте, попри вражаючі 1275% зростання з кінця 2022-го, скептики попереджають: конкуренти на кшталт Advanced Micro Devices Inc. та Broadcom Inc. можуть відібрати частку ринку. «Якщо всі очікування щодо ШІ виправдаються, оцінки виправдані, але частину буде важко реалізувати, – каже Ден Ай, головний інвестиційний директор Fort Pitt Capital Group. – Важко не тримати Nvidia, але акції вже враховують завищені сподівання».

Контекст

Значний вплив на компанію має геополітика між США та Китаєм. У вівторок акції Nvidia злетіли після заяви президента Дональда Трампа про очікувану розмову з Сі Цзіньпіном щодо чипа Blackwell. Раніше Трамп допускав експорт до Китаю спрощеної версії цього процесора, і надія на угоду підтримує котирування. У понеділок Хуанг оголосив низку нових партнерств, відкинув побоювання щодо «бульбашки ШІ» та заявив, що новітні чипи принесуть пів трильйона доларів виручки, а також представив систему для з’єднання квантових комп’ютерів з чипами ШІ.