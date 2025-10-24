Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Главный маркер успеха». «Ковальська» запускает новый ролик с Джозефиной Джексон. Пять мнений об эффективности такой рекламы и влиянии на репутацию компании

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

4 хв читання

«Ковальська» опублікувала тизер нового ролика із Джозефіною Джексон (Юлією Сенюк), який вийде 24 жовтня /Фото: Промышленно-строительная группа «Ковальская»

Фото: Промышленно-строительная группа «Ковальская»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:32

«Ковальська» опубликовала новый ролик с Джозефиной Джексон (Юлией Сенюк). В этот раз актриса кино для взрослых появилась в истории о бетоне в холодное время года. Сработает ли продолжение резонансной кампании – мнения топ-менеджеров Вanda, Promodo, Grape, Taktika, Idealers и Inseed Marketing

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Ковальська» запускает новую рекламную кампанию. «Джозефина вернулась, чтобы разобраться с самым щепетильным вопросом: почему зимой твердость может подвести», – говорится в сообщении в Instagram производителя строительных материалов и застройщика.

24 октября компания анонсировала продолжение серии роликов «Твердый стандарт» об уходе за бетоном. Первый вышел в июле 2025-го и вызвал волну дискуссий из-за использования сексуализированных образов. Компанию оштрафовали на 5100 грн за содержание рекламы и на 1700 грн – за непредоставление информации о ее стоимости, сообщили в пресс-службе.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні