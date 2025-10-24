«Ковальська» опубликовала новый ролик с Джозефиной Джексон (Юлией Сенюк). В этот раз актриса кино для взрослых появилась в истории о бетоне в холодное время года. Сработает ли продолжение резонансной кампании – мнения топ-менеджеров Вanda, Promodo, Grape, Taktika, Idealers и Inseed Marketing

«Ковальська» запускает новую рекламную кампанию. «Джозефина вернулась, чтобы разобраться с самым щепетильным вопросом: почему зимой твердость может подвести», – говорится в сообщении в Instagram производителя строительных материалов и застройщика.

24 октября компания анонсировала продолжение серии роликов «Твердый стандарт» об уходе за бетоном. Первый вышел в июле 2025-го и вызвал волну дискуссий из-за использования сексуализированных образов. Компанию оштрафовали на 5100 грн за содержание рекламы и на 1700 грн – за непредоставление информации о ее стоимости, сообщили в пресс-службе.