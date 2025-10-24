«Ковальська» опублікувала новий ролик із Джозефіною Джексон (Юлією Сенюк). Цього разу акторка кіно для дорослих з’явилася в історії про бетон у холодну пору року. Чи спрацює продовження резонансної кампанії – думки топменеджерів Вanda, Promodo, Grape, Taktika, Іdealers та Inseed Marketing

У «Ковальській» запускають нову рекламну кампанію. «Джозефіна повернулася, щоб розібратися з найделікатнішим питанням: чому взимку твердість може підвести», – йдеться у дописі в Instagram виробника будівельних матеріалів та забудовника.

24 жовтня компанія анонсувала продовження серії роликів «Твердий стандарт» про догляд за бетоном. Перший вийшов у липні 2025-го і викликав хвилю дискусій через використання сексуалізованих образів. Компанію оштрафували на 5100 грн за зміст реклами і на 1700 грн – за ненадання інформації про її вартість, повідомили в пресслужбі.