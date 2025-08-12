Этнически-электронный фестиваль «Вирій» впервые прошел в Киеве 9–10 августа и на 30% увеличил трафик на ВДНХ. Событие сравнивают с мировыми фестивалями – от «Коачеллы» до Burning Man. Forbes Ukraine спросил предпринимателей, побывавших на «Вирії», чем особенный фестиваль и есть ли у него потенциал

9 августа, ВДНХ. На главной сцене фестиваля «Вирій» – британский музыкант Бенджамин Клементайн. В павильоне рядом продолжается театральное действо от режиссера Ивана Урывского, а между сценами дефилируют танцовщики из шоу-балета Freedom.

В костюмах – не только артисты, но и тысячи посетителей «Вирію», дресс-кодом которого стало «раскованное этно». Основательница фестиваля Алена Гудкова «одела» гостей в керсетки, венки, плахты, герданы и другую традиционную одежду.