Етнічно-електронний фестиваль «Вирій» вперше пройшов у Києві 9–10 серпня і на 30% збільшив трафік на ВДНГ. Подію порівнюють зі світовими фестивалями – від «Коачелли» до Burning Man. Forbes Ukraine запитав підприємців, які побували на «Вирії», чим особливий фестиваль і чи є у нього потенціал

9 серпня, ВДНГ. На головній сцені фестивалю «Вирій» – британський музикант Бенджамін Клементайн. У павільйоні поруч триває театральне дійство від режисера Івана Уривського, а між сценами дефілюють танцівники з шоу-балету Freedom.

У костюмах – не лише артисти, а й тисячі відвідувачів «Вирію», дрес-кодом якого стало «розкуте етно». Засновниця фестивалю Альона Гудкова «вдягнула» гостей в керсетки, вінки, плахти, ґердани та інший традиційний одяг.