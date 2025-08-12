Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Українська Коачелла». Перший фестиваль «Вирій» відвідали тисячі людей. Чи буде продовження?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

2 хв читання

Вирій відгуки /Instagram «Вирію»

Фестиваль «Вирій» вперше пройшов у Києві 9–10 серпня. Forbes Ukraine зібрав відгуки підприємців про подію Фото Instagram «Вирію»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:25 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:25

Етнічно-електронний фестиваль «Вирій» вперше пройшов у Києві 9–10 серпня і на 30% збільшив трафік на ВДНГ. Подію порівнюють зі світовими фестивалями – від «Коачелли» до Burning Man. Forbes Ukraine запитав підприємців, які побували на «Вирії», чим особливий фестиваль і чи є у нього потенціал

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

9 серпня, ВДНГ. На головній сцені фестивалю «Вирій» – британський музикант Бенджамін Клементайн. У павільйоні поруч триває театральне дійство від режисера Івана Уривського, а між сценами дефілюють танцівники з шоу-балету Freedom.

У костюмах – не лише артисти, а й тисячі відвідувачів «Вирію», дрес-кодом якого стало «розкуте етно». Засновниця фестивалю Альона Гудкова «вдягнула» гостей в керсетки, вінки, плахти, ґердани та інший традиційний одяг.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні