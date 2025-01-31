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Театральный взрыв. Режиссер хитовой «Конотопской ведьмы» Иван Урывский привел в театры десятки тысяч зрителей. Как он это делает

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

9 хв читання

Іван Уривський /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Как Ивану Урывскому удалось оживить классику и сделать театр снова привлекательным. В чем его секрет? Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Имя Ивана Урывского ассоциируется у публики со спектаклем «Конотопская ведьма». Его вселенная гораздо больше, и она постоянно расширяется.

Украинская креативная сфера переживает расцвет. Вот несколько фактов. В начале 2024 года украинский фильм впервые получил «Оскар». «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова с 9 млн грн внутренних сборов стали самой кассовой документалкой в ​​истории страны.

Но она недолго удерживала первенство. Меньше чем за полгода лента «Яремчук: несравненный мир красоты» собрала 15 млн грн.

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