Театральный взрыв. Режиссер хитовой «Конотопской ведьмы» Иван Урывский привел в театры десятки тысяч зрителей. Как он это делает

Имя Ивана Урывского ассоциируется у публики со спектаклем «Конотопская ведьма». Его вселенная гораздо больше, и она постоянно расширяется.

Украинская креативная сфера переживает расцвет. Вот несколько фактов. В начале 2024 года украинский фильм впервые получил «Оскар». «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова с 9 млн грн внутренних сборов стали самой кассовой документалкой в ​​истории страны.

Но она недолго удерживала первенство. Меньше чем за полгода лента «Яремчук: несравненный мир красоты» собрала 15 млн грн.