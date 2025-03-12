Выручка топ-10 украинских издательств в 2024 году – более 3,5 млрд грн. Кто заработал больше всего? Спойлер: есть первый миллиард

Десять самых крупных украинских издательств сгенерировали в 2024 году более 3,5 млрд грн выручки, по данным YouControl. Это на 45% превышает показатель 2023-го. Что помогло заработать?
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Выручка 10 самых крупных украинских издательств в 2024-м выросла на 45%, по подсчетам Forbes Ukraine. Список лидеров рынка претерпел одно изменение – «КМ-Букс» из топ-10 вытеснило издательство «РМ», основанное в 2022-м.
Тройка лидеров – КСД, «Ранок» и «Фолио». Они сгенерировали почти 63% общей выручки топ-10 в 2024 году. Выручка КСД превысила 1,1 млрд грн. Ни одно другое издательство из списка не показывало миллиардный доход за предыдущие 25 лет, согласно их финансовым отчетам на YouControl.
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