Виторг 10 найбільших українських видавництв у 2024 році – понад 3,5 млрд грн. Хто заробив найбільше? Спойлер: є перший мільярд

Десять найбільших українських видавництв згенерували в 2024 році понад 3,5 млрд грн виторгу, за даними YouControl. Це на 45% перевищує показник 2023-го. Що допомогло заробити?
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Виторг 10 найбільших українських видавництв у 2024-му зріс на 45%, за підрахунками Forbes Ukraine. Перелік лідерів ринку зазнав однієї зміни – «КМ-Букс» із топдесятки витіснило видавництво «РМ», засноване у 2022-му.
Трійка лідерів – КСД, «Ранок» і «Фоліо». Вони згенерували майже 63% загального виторгу топдесятки в 2024 році. Виторг КСД перевищив 1,1 млрд грн. Жодне з інших видавництв зі списку не показувало мільярдного доходу за попередні 25 років, згідно з їхніми фінансовими звітами на YouControl.
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