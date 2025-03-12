Виторг 10 найбільших українських видавництв у 2024 році – понад 3,5 млрд грн. Хто заробив найбільше? Спойлер: є перший мільярд

Десять найбільших українських видавництв згенерували в 2024 році понад 3,5 млрд грн виторгу, за даними YouControl. Це на 45% перевищує показник 2023-го. Що допомогло заробити?

Виторг 10 найбільших українських видавництв у 2024-му зріс на 45%, за підрахунками Forbes Ukraine. Перелік лідерів ринку зазнав однієї зміни – «КМ-Букс» із топдесятки витіснило видавництво «РМ», засноване у 2022-му.

Трійка лідерів – КСД, «Ранок» і «Фоліо». Вони згенерували майже 63% загального виторгу топдесятки в 2024 році. Виторг КСД перевищив 1,1 млрд грн. Жодне з інших видавництв зі списку не показувало мільярдного доходу за попередні 25 років, згідно з їхніми фінансовими звітами на YouControl.