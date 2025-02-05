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«Золотой билет» для КСД. 2,7 млн ​​копий новой книги Ребекки Яррос раскупили за неделю в мире. Сколько зарабатывает на роментези украинское издательство

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

книга Onyx Storm Ребекки Яррос вийде в Україні /коллаж Анастасия Решетник

Книга «Ониксовая буря» Ребекки Яррос установила 20-летний рекорд продаж Фото коллаж Анастасия Решетник

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Книги американской писательницы Ребекки Яррос стали бестселлерами издательства КСД в 2024 году. Совокупные продажи первых двух частей цикла «Эмпиреи» достигли 77 000 экземпляров. На очереди выход третьего романа «Ониксовая буря», ставшего уже мировым хитом. Когда книга появится в Украине и сколько может принести издательству?

Новый роман американской писательницы Ребекки Яррос из цикла «Эмпиреи» установил 20-летний рекорд продаж, пишет The New York Times со ссылкой на сервис BookScan. 2,7 млн ​​копий книги Onyx Storm приобрели в первую неделю, что явилось самым большим показателем среди литературы для взрослых за все время работы сервиса. Предыдущим лидером был роман Коллин Гувер It Ends with Us с втрое меньшими продажами.

В Украине книги Яррос издает КСД, которое приобрело права на весь цикл «Эмпиреи». Первый роман «Четвертое крыло» вышел на украинском в декабре 2023-го. 10 000 экземпляров книги раскупили за два дня, что стало рекордом для издательства. Вторая часть «Железное пламя» повысила планку – в первый день было продано 12 000 копий.

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