«Золотой билет» для КСД. 2,7 млн ​​копий новой книги Ребекки Яррос раскупили за неделю в мире. Сколько зарабатывает на роментези украинское издательство

Новый роман американской писательницы Ребекки Яррос из цикла «Эмпиреи» установил 20-летний рекорд продаж, пишет The New York Times со ссылкой на сервис BookScan. 2,7 млн ​​копий книги Onyx Storm приобрели в первую неделю, что явилось самым большим показателем среди литературы для взрослых за все время работы сервиса. Предыдущим лидером был роман Коллин Гувер It Ends with Us с втрое меньшими продажами.

В Украине книги Яррос издает КСД, которое приобрело права на весь цикл «Эмпиреи». Первый роман «Четвертое крыло» вышел на украинском в декабре 2023-го. 10 000 экземпляров книги раскупили за два дня, что стало рекордом для издательства. Вторая часть «Железное пламя» повысила планку – в первый день было продано 12 000 копий.