Тратить калории и не «обанкротиться». Как действительно работает метаболизм? Три неожиданных факта из подкаста The Economist

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Энергетические возможности человеческого тела определены эволюцией. Именно поэтому охотник-собиратель из афиканского племени будет тратить столько же калорий каждый день, сколько и офисный сотрудник в Европе. Почему спорт не помогает сжечь больше калорий в день? Рассказывает эволюционный антрополог Герман Понцер.
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