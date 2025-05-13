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Тратить калории и не «обанкротиться». Как действительно работает метаболизм? Три неожиданных факта из подкаста The Economist

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

міфи про метаболізм /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Почему тело «экономит» калории и замедляется ли обмен веществ с возрастом? Американский антрополог Герман Понцер развенчивает главные мифы о метаболизме Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Энергетические возможности человеческого тела определены эволюцией. Именно поэтому охотник-собиратель из афиканского племени будет тратить столько же калорий каждый день, сколько и офисный сотрудник в Европе. Почему спорт не помогает сжечь больше калорий в день? Рассказывает эволюционный антрополог Герман Понцер.

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