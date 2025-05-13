Витрачати калорії і не «збанкрутувати». Як насправді працює метаболізм? Три несподівані факти з подкасту The Economist

Енергетичні можливості людського тіла визначені еволюцією. Саме тому мисливець-збирач з афиканського племені витрачатиме стільки ж калорій щодня, як і офісний працівник у Європі. Чому спорт не допомагає спалити більше калорій за день? Розповідає еволюційний антрополог Герман Понцер.