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Витрачати калорії і не «збанкрутувати». Як насправді працює метаболізм? Три несподівані факти з подкасту The Economist

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

міфи про метаболізм /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Чому тіло «економить» калорії та чи сповільнюється обмін речовин з віком? Американський антрополог Герман Понцер розвінчує головні міфи про метаболізм Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Енергетичні можливості людського тіла визначені еволюцією. Саме тому мисливець-збирач з афиканського племені витрачатиме стільки ж калорій щодня, як і офісний працівник у Європі. Чому спорт не допомагає спалити більше калорій за день? Розповідає еволюційний антрополог Герман Понцер.

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