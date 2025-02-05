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«Золотий квиток» для КСД. 2,7 млн копій нової книги Ребекки Яррос розкупили за тиждень у світі. Скільки заробляє на роментезі українське видавництво

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

книга Onyx Storm Ребекки Яррос вийде в Україні /колаж Анастасія Решетнік

Книга «Оніксова буря» Ребекки Яррос встановила 20-річний рекорд продажів Фото колаж Анастасія Решетнік

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Книги американської письменниці Ребекки Яррос стали бестселерами видавництва КСД у 2024 році. Сукупні продажі перших двох частин із циклу «Емпіреї» сягнули 77 000 примірників. На черзі вихід третього роману «Оніксова буря», який уже став світовим хітом. Коли книга зʼявиться в Україні і скільки може принести видавництву?

Новий роман американської письменниці Ребекки Яррос із циклу «Емпіреї» встановив 20-річний рекорд продажів, пише The New York Times із посиланням на сервіс BookScan. 2,7 млн копій книги Onyx Storm придбали в перший тиждень, що стало найбільшим показником серед літератури для дорослих за весь час роботи сервісу. Попереднім лідером був роман Коллін Гувер It Ends with Us з утричі меншими продажами. 

В Україні книги Яррос видає КСД, яке придбало права на весь цикл «Емпіреї». Перший роман «Четверте крило» вийшов українською в грудні 2023-го. 10 000 примірників книги розкупили за два дні, що стало рекордом для видавництва. Друга частина «Залізне полумʼя» підвищила планку – в перший день продали 12 000 копій. 

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