«Золотий квиток» для КСД. 2,7 млн копій нової книги Ребекки Яррос розкупили за тиждень у світі. Скільки заробляє на роментезі українське видавництво

Новий роман американської письменниці Ребекки Яррос із циклу «Емпіреї» встановив 20-річний рекорд продажів, пише The New York Times із посиланням на сервіс BookScan. 2,7 млн копій книги Onyx Storm придбали в перший тиждень, що стало найбільшим показником серед літератури для дорослих за весь час роботи сервісу. Попереднім лідером був роман Коллін Гувер It Ends with Us з утричі меншими продажами.

В Україні книги Яррос видає КСД, яке придбало права на весь цикл «Емпіреї». Перший роман «Четверте крило» вийшов українською в грудні 2023-го. 10 000 примірників книги розкупили за два дні, що стало рекордом для видавництва. Друга частина «Залізне полумʼя» підвищила планку – в перший день продали 12 000 копій.