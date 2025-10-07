11-й Киевский международный экономический форум состоится в Киеве 16 октября

Тема Форума этого года – «Ukraine 2.0: The Power of People», она отражает ключевую идею: восстановление и модернизация Украины в условиях войны и глобальной турбулентности зависят от конкретных решений и действий людей – в бизнесе, государстве, образовании и на производстве.

Форум соберет 1000+ лидеров украинского и международного бизнеса, представителей правительства, инвесторов и мировых экспертов, чтобы дать практические ответы: как привлекать инвестиции, масштабировать производство, интегрироваться в глобальные цепи, строить энергетическую устойчивость и сохранять конкурентоспособность в условиях войны и глобальных изменений.

Среди дискуссий Форума:

Глобальные изменения, локальные решения – об экономике в мире трансформаций;

Make Ukraine Industrial Again – как превратить промышленность в драйвер роста;

In People We Trust – где взять квалифицированные кадры и как преодолевать социальные вызовы;

Будущее будет светлым – об энергетической устойчивости;

Борьба Украины за будущее в условиях мирового хаоса – место Украины в новой мировой конфигурации.

Украина испытывает затяжной конфликт и значительное экономическое давление. Но мир тоже быстро меняется: технологическая революция, новая гонка вооружений, энергетический переход, демографические изменения. Возвращение к 2022 году невозможно – перед нами иная реальность и новые возможности. Поэтому на КМЭФ мы будем искать ответы на ряд вопросов: какой станет Украина завтра, как будет развиваться ее экономика, промышленность и энергетика. И главное – какие люди будут строить и жить в этой новой Украине Юрий Пивоваров CEO КМЭФ

Среди спикеров Форума: Джордж Фридман, Основатель и глава аналитического центра Geopolitical Futures (онлайн); Вячеслав Домбровскис, Министр экономики и энергетики Латвии (2014); Министр образования и науки Латвии (2013-2014); Эдвард Мермельштейн, Комиссар по международным делам города Нью-Йорк (2022-2025); Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК; Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО; Зоя Литвин, Основатель общественного союза «Освіторія» и руководитель GovTech-центра GGTC Kyiv от WEF и МинЦифры и другие.

Самая большая сила и драйвер страны – это люди. Те, кто защищают, восстанавливают, создают, принимают политические решения, обучают детей, инвестируют в предпринимательство, культуру и новые технологии, ежедневно развиваются сами и выбирают развивать Украину, несмотря на вызовы времени. КМЭФ 2025 – пространство для решений и партнерств, определяющих, в какой стране мы будем жить завтра Василий Хмельницкий Инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture

К дискуссионным панелям также присоединятся участники из государственного сектора – представители Кабинета Министров, Офиса Президента Украины и Верховной Рады.

Регистрация и обновление программы: на официальном сайте Форума.

В этом году оргкомитет направит часть средств от продажи билетов в поддержку БФ «Соборная Украина», помогающего семьям защитников, погибших на войне. Все желающие могут сделать дополнительные пожертвования фонду по ссылке.

Киевский международный экономический форум – ведущая платформа, объединяющая представителей международного и украинского бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Титульные партнеры: Mastercard, AEQUO, UFuture, Work.ua.

Партнеры: Sense Bank, EFI Group, umgi, МХП, ПУМБ, ДТЭК, ПриватБанк, NEQSOL Holding, Biopharma, ИНТЕРПАЙП, Biosphere Corporation, Ajax Systems, CEO Club Ukraine, Эпицентр, OKKO, Done, Метинвест, Kyivstar, Balex, GORO Develop.

Программный партнер: ACC (Американская торговая палата в Украине).

Бизнес-эксперт: Forbes Ukraine

Титульные медиапартнеры: 1+1 media, Starlight Media.

Медиапартнеры: Kyiv Post, LIGA.net, The Kyiv Independent, ФОКУС, Твоє Місто, РБК-Украина, Mind.ua, Delo.ua, УкрИнвестКлаб, Интерфакс-Украина, TAVR Media, Huxley, finace.ua, Минфин.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников:

Александра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Электронная почта: [email protected]

Узнать детали мероприятия можно по ссылке.