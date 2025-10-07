Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

11-й Киевский международный экономический форум состоится в Киеве 16 октября

Partner's Material
Forbes Реклама

2 хв читання

Киевский международный экономический форум. Фото предоставлено пресс-службой

Киевский международный экономический форум. Фото предоставлено пресс-службой

В Киеве 16 октября состоится 11-й Киевский международный экономический форум – ведущая площадка для диалога бизнеса, государства, общества и международного сообщества

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Тема Форума этого года – «Ukraine 2.0: The Power of People», она отражает ключевую идею: восстановление и модернизация Украины в условиях войны и глобальной турбулентности зависят от конкретных решений и действий людей – в бизнесе, государстве, образовании и на производстве.

Форум соберет 1000+ лидеров украинского и международного бизнеса, представителей правительства, инвесторов и мировых экспертов, чтобы дать практические ответы: как привлекать инвестиции, масштабировать производство, интегрироваться в глобальные цепи, строить энергетическую устойчивость и сохранять конкурентоспособность в условиях войны и глобальных изменений.

Фото предоставлено пресс-службой

Фото предоставлено пресс-службой

Среди дискуссий Форума:

  • Глобальные изменения, локальные решения – об экономике в мире трансформаций;
  • Make Ukraine Industrial Again – как превратить промышленность в драйвер роста;
  • In People We Trust – где взять квалифицированные кадры и как преодолевать социальные вызовы;
  • Будущее будет светлым – об энергетической устойчивости;
  • Борьба Украины за будущее в условиях мирового хаоса – место Украины в новой мировой конфигурации.

Украина испытывает затяжной конфликт и значительное экономическое давление. Но мир тоже быстро меняется: технологическая революция, новая гонка вооружений, энергетический переход, демографические изменения. Возвращение к 2022 году невозможно – перед нами иная реальность и новые возможности. Поэтому на КМЭФ мы будем искать ответы на ряд вопросов: какой станет Украина завтра, как будет развиваться ее экономика, промышленность и энергетика. И главное – какие люди будут строить и жить в этой новой Украине

Юрий Пивоваров CEO КМЭФ

Среди спикеров Форума: Джордж Фридман, Основатель и глава аналитического центра Geopolitical Futures (онлайн); Вячеслав Домбровскис, Министр экономики и энергетики Латвии (2014); Министр образования и науки Латвии (2013-2014); Эдвард Мермельштейн, Комиссар по международным делам города Нью-Йорк (2022-2025); Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК; Василий Даниляк, СЕО группы компаний ОККО; Зоя Литвин, Основатель общественного союза «Освіторія» и руководитель GovTech-центра GGTC Kyiv от WEF и МинЦифры и другие.

Самая большая сила и драйвер страны – это люди. Те, кто защищают, восстанавливают, создают, принимают политические решения, обучают детей, инвестируют в предпринимательство, культуру и новые технологии, ежедневно развиваются сами и выбирают развивать Украину, несмотря на вызовы времени. КМЭФ 2025 – пространство для решений и партнерств, определяющих, в какой стране мы будем жить завтра

Василий Хмельницкий Инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture

К дискуссионным панелям также присоединятся участники из государственного сектора – представители Кабинета Министров, Офиса Президента Украины и Верховной Рады.

Регистрация и обновление программы: на официальном сайте Форума.

В этом году оргкомитет направит часть средств от продажи билетов в поддержку БФ «Соборная Украина», помогающего семьям защитников, погибших на войне. Все желающие могут сделать дополнительные пожертвования фонду по ссылке.

Киевский международный экономический форум – ведущая платформа, объединяющая представителей международного и украинского бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Титульные партнеры: Mastercard, AEQUO, UFuture, Work.ua.

Партнеры: Sense Bank, EFI Group, umgi, МХП, ПУМБ, ДТЭК, ПриватБанк, NEQSOL Holding, Biopharma, ИНТЕРПАЙП, Biosphere Corporation, Ajax Systems, CEO Club Ukraine, Эпицентр, OKKO, Done, Метинвест, Kyivstar, Balex, GORO Develop.

Программный партнер: ACC (Американская торговая палата в Украине).

Бизнес-эксперт: Forbes Ukraine

Титульные медиапартнеры: 1+1 media, Starlight Media.

Медиапартнеры: Kyiv Post, LIGA.net, The Kyiv Independent, ФОКУС, Твоє Місто, РБК-Украина, Mind.ua, Delo.ua, УкрИнвестКлаб, Интерфакс-Украина, TAVR Media, Huxley, finace.ua, Минфин.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников:

Александра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Электронная почта: [email protected]

Узнать детали мероприятия можно по ссылке.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні