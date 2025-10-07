11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня 

У Києві 16 жовтня відбудеться 11-й Київський міжнародний економічний форум – провідний майданчик для діалогу бізнесу, держави, суспільства та міжнародної спільноти

Тема цьогорічного Форуму – «Ukraine 2.0: The Power of People», вона відображає ключову ідею: відновлення та модернізація України в умовах війни і глобальної турбулентності залежать від конкретних рішень та дій людей – у бізнесі, державі, освіті й на виробництві.

Форум збере 1000+ лідерів українського та міжнародного бізнесу, представників Уряду, інвесторів і світових експертів, аби дати практичні відповіді: як залучати інвестиції, масштабувати виробництво, інтегруватися у глобальні ланцюги, будувати енергетичну стійкість і зберігати конкурентоспроможність в умовах війни та глобальних змін.

Фото надано пресслужбою

Серед дискусій Форуму:

Глобальні зміни, локальні рішення – про економіку у світі трансформацій;

Make Ukraine Industrial Again – як перетворити промисловість на драйвер зростання;

In People We Trust – де взяти кваліфіковані кадри та як долати соціальні виклики;

Майбутнє буде світлим – про енергетичну стійкість;

Боротьба України за майбутнє в умовах світового хаосу – про місце України у новій світовій конфігурації.

Україна переживає затяжний конфлікт і значний економічний тиск. Але світ теж стрімко змінюється: технологічна революція, нова гонка озброєнь, енергетичний перехід, демографічні зміни. Повернення до 2022 року неможливе – перед нами інша реальність і нові можливості. Тому на КМЕФ ми шукатимемо відповіді на низку питань: якою стане Україна завтра, як розвиватимуться її економіка, промисловість та енергетика. І головне – які люди будуватимуть й житимуть у цій новій Україні Юрій Пивоваров CEO КМЕФ

Серед спікерів Форуму: Джордж Фрідман, Засновник і голова аналітичного центру Geopolitical Futures (онлайн); Вʼячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014); Едвард Мермельштейн, Комісар з міжнародних справ міста Нью-Йорк (2022-2025); Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК; Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО; Зоя Литвин, Засновниця громадської спілки «Освіторія» та очільниця GovTech-центру GGTC Kyiv від WEF і МінЦифри та інші.

Найбільша сила і драйвер країни – це люди. Ті, хто захищають, відновлюють, створюють, приймають політичні рішення, навчають дітей, інвестують у підприємництво, культуру та нові технології, щодня розвиваються самі й обирають розвивати Україну попри виклики часу. КМЕФ 2025 – простір для рішень і партнерств, які визначатимуть, у якій країні ми житимемо завтра Василь Хмельницький Ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору – представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України та Верховної Ради.

Реєстрація та оновлення програми: на офіційному сайті Форуму.

Цьогоріч оргкомітет спрямує частину коштів від продажу квитків на підтримку БФ «Соборна Україна», який допомагає сімʼям захисників, загиблих на війні. Всі охочі можуть зробити додаткові пожертви фонду за посиланням.

Київський міжнародний економічний форум – провідна платформа, що обʼєднує представників міжнародного та українського бізнесу, влади і суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Титульні партнери: Mastercard, AEQUO, UFuture, Work.ua.

Партнери: Sense Bank, EFI Group, umgi, МХП, ПУМБ, ДТЕК, ПриватБанк, NEQSOL Holding, Biopharma, ІНТЕРПАЙП, Biosphere Corporation, Ajax Systems, CEO Club Ukraine, Епіцентр, OKKO, Done, Метінвест, Kyivstar, Balex, GORO Development.

Програмний партнер: ACC (Американська торговельна палата в Україні).

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine

Титульні медіапартнери: 1+1 media, Starlight Media.

Медіапартнери: Kyiv Post, LIGA.net, The Kyiv Independent, ФОКУС, Твоє Місто, РБК-Україна, Mind.ua, Delo.ua, УкрІнвестКлаб, Інтерфакс-Україна, TAVR Media, Huxley, finace.ua, Мінфін.

Контактна особа з питань реєстрації учасників:

Олександра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Email: [email protected]

Дізнатися деталі заходу можна за посиланням.