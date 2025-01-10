Семь причин, по которым 2025 год может полностью изменить рынок криптовалют. И зачем делать ставку на стейблкоины. Прогноз от Forbes USA

Несмотря на вопросы по регулированию, нерешенные иски SEC и многочисленные блокчейны, ставшие «зомби» с миллиардными потерями, биткоин и весь криптовалютный рынок в 2024 году пережили триумфальное возрождение. Криптозима? Закончилась. Падение империй и судебные драмы? В прошлом. Выжившие? Закалены и готовы к новой «золотой лихорадке».

После многолетнего противостояния с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на рынке появились биржевые фонды (exchange-traded fund – ETF) на биткоин и эфир. Посреди декабря 2024 года американские биткоин-ETF уже управляли активами на $129 млрд, превысив $125 млрд в золотых ETF, согласно данным норвежской компании K33 Research.

Послевыборный оптимизм и обещания Дональда Трампа сделать США «криптостолицей мира» и создать стратегический резерв биткоинов подняли цену на биткоин выше $100 000.