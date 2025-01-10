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Bitcoin, криптовалюта, стейблкоіни /Getty Images
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Семь причин, по которым 2025 год может полностью изменить рынок криптовалют. И зачем делать ставку на стейблкоины. Прогноз от Forbes USA

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

Нарратив криптовалют поменялся с выживания на эйфорию. Теперь это долгосрочный класс активов, который будет иметь голос и значение Фото Getty Images

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Несмотря на вопросы по регулированию, нерешенные иски SEC и многочисленные блокчейны, ставшие «зомби» с миллиардными потерями, биткоин и весь криптовалютный рынок в 2024 году пережили триумфальное возрождение. Криптозима? Закончилась. Падение империй и судебные драмы? В прошлом. Выжившие? Закалены и готовы к новой «золотой лихорадке».

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

После многолетнего противостояния с Комиссией по ценным бумагам и биржам США на рынке появились биржевые фонды (exchange-traded fund – ETF) на биткоин и эфир. Посреди декабря 2024 года американские биткоин-ETF уже управляли активами на $129 млрд, превысив $125 млрд в золотых ETF, согласно данным норвежской компании K33 Research.

Послевыборный оптимизм и обещания Дональда Трампа сделать США «криптостолицей мира» и создать стратегический резерв биткоинов подняли цену на биткоин выше $100 000.

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