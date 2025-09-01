Прослухати матеріал
Банковская система продолжает генерировать десятки миллиардов гривен доходов, хотя большинство из них связано с доходом от ценных бумаг. Но кредитование бизнеса и населения тоже растет. Кто лидеры или аутсайдеры рынка?
За первое полугодие украинские банки заработали 78,1 млрд грн, что несколько меньше, чем за первую половину 2024-го. Тогда было 78,9 млрд грн.
К концу года банковская система может установить очередной рекорд доходности, ведь в отличие от предыдущих лет банкам и финучреждениям не придется платить 50% налога на прибыль.
