Банковская система продолжает генерировать десятки миллиардов гривен доходов, хотя большинство из них связано с доходом от ценных бумаг. Но кредитование бизнеса и населения тоже растет. Кто лидеры или аутсайдеры рынка?

За первое полугодие украинские банки заработали 78,1 млрд грн, что несколько меньше, чем за первую половину 2024-го. Тогда было 78,9 млрд грн.

К концу года банковская система может установить очередной рекорд доходности, ведь в отличие от предыдущих лет банкам и финучреждениям не придется платить 50% налога на прибыль.