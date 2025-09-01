Прослухати матеріал
Банківська система продовжує генерувати десятки мільярдів гривень прибутків, хоча більшість із них повʼязана з доходом від цінних паперів. Та кредитування бізнесу й населення також зростає. Хто лідери або аутсайдери ринку?
За перше півріччя українські банки заробили 78,1 млрд грн, що дещо менше, ніж за першу половину 2024-го. Тоді було 78,9 млрд грн.
На кінець року банківська система може встановити черговий рекорд прибутковості, адже на відміну від попередніх років банкам та фінустановам не доведеться платити 50% податку на прибуток.
