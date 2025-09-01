Підписка від 49 грн
Амбітний «Приват», динамічний mono та кволі держбанки. Результати банківського ринку за перше півріччя. Сім графіків

Банківська система продовжує генерувати десятки мільярдів гривень прибутків, хоча більшість із них повʼязана з доходом від цінних паперів. Та кредитування бізнесу й населення також зростає. Хто лідери або аутсайдери ринку?

За перше півріччя українські банки заробили 78,1 млрд грн, що дещо менше, ніж за першу половину 2024-го. Тоді було 78,9 млрд грн.  

На кінець року банківська система може встановити черговий рекорд прибутковості, адже на відміну від попередніх років банкам та фінустановам не доведеться платити 50% податку на прибуток.  

