Последнее интервью на должности. Руководители Райффайзен Банка и Ощадбанка уходят. Какое наследие оставляют

Чего удалось достичь Райффайзен Банку и Ощадбанку при правлении Александра Писарука и Сергея Наумова, чего ожидают от преемников и какие основные качества лидера выделяют. Ключевое из интервью на «Саммите СЕО», которое провел редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин

Два СЕО крупнейших украинских банков Райффайзен Банка и Ощадбанка Александр Писарук и Сергей Наумов покидают должности. Писарук возглавлял банк с осени 2019-го, а Наумов – с ноября 2020-го. Обоих заменят их заместители – Наталья Гурина и Юрий Кацион соответственно.

Оба преемника работают в банках более 20 лет, Гурина – с середины 1990-х, а Кацион – с 2001-го. «На должность номинировались трое кандидатов, два из которых пришли в банк при моей каденции, – рассказывает Писарук о том, как проходил конкурс. – Процесс был естественный и очень органичный».

