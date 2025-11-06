Forbes Digital підписка
CEO «Ощада» Сергея Наумова заменит его заместитель Юрий Кацион. Что о нем известно и как изменился банк за пять лет?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

Новий голова правління Ощадбанку Юрій Каціон /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Юрий Кацион заменит главу правления Ощадбанка Сергея Наумова Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

После пяти лет в должности Сергей Наумов покидает место главы правления Ощадбанка. Преемник – Юрий Кацион, который являлся его заместителем. Как проходил конкурс и как при правлении Наумова изменился госбанк?

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка избрал нового главу правления, сообщила пресс-служба 5 ноября. Им стал заместитель главы по корпоративному бизнесу «Ощада» Юрий Кацион, 47. Назначение состоится после одобрения кандидатуры Национальным банком.

Конкурс длился с августа, его организовывала международная компания Korn Ferry, специализирующаяся на поиске топ-менеджеров. «Для нас главное, что конкурс был полностью под контролем наблюдательного совета, на них ответственность, и они принимают решения», – говорит собеседник в НБУ, который общался на правах анонимности из-за отсутствия полномочий предоставлять официальные комментарии от имени регулятора.

