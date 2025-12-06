Прослухати матеріал
Чого вдалося досягти Райффайзен Банку та Ощадбанку за правління Олександра Писарука та Сергія Наумова, чого очікують від наступників та які основні якості лідера виділяють. Ключове з інтерв’ю на «Саміті СЕО», яке провів редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін
Два СЕО найбільших українських банків Райффайзен Банку та Ощадбанку Олександр Писарук та Сергій Наумов залишають посади. Писарук очолював банк з осені 2019-го, а Наумов – із листопада 2020-го. Обох замінять їхні заступники – Наталія Гуріна та Юрій Каціон відповідно.
Обоє наступників працюють у банках понад 20 років, Гуріна – з середини 1990-х, а Каціон – із 2001-го. «На посаду номінувалися троє кандидатів, два з яких прийшли в банк за моєї каденції, – розповідає Писарук про те, як відбувався конкурс. – Процес був природний і дуже органічний».
