«Для президента главное – поставка оружия». Рустем Умеров устранил главу Агентства оборонных закупок, но та отказалась уходить. Кто будет контролировать 298 млрд грн на оружие

Почти год Марина Безрукова возглавляла Агентство оборонных закупок . Впервые министр обороны Рустем Умеров хотел ее уволить еще в сентябре 2024 года, но под давлением международных партнеров и антикоррупционных органов отступил. Теперь, после ее увольнения, под угрозой вся система закупок вооружения для ВСУ, говорит Безрукова. Действительно ли это так, почему дошло до конфликта и повлияет ли очередной скандал с оборонными закупками на международную поддержку Украины?

«Должны были подписать контракт на поставку дронов, и теперь не знаем, с кем подписывать, чтобы не пришлось потом экстренно возвращать деньги», – говорит основатель одного из украинских производителей дронов на правах анонимности из-за сенситивности информации. Его компания получила годовой контракт от Агентства оборонных закупок (АОЗ) за несколько дней до того, как Рустем Умеров объявил об увольнении главы Агентства Марины Безруковой.

Теперь закупки для ВСУ могут быть заблокированы – из-за юридической коллизии, возникшей в связи с непродлением контракта главой Агентства, несмотря на решение наблюдательного совета, говорит Безрукова в комментарии «Радио Свобода». Бюджет АОЗ на 2025 год – 298 млрд грн.