«Для президента головне – постачання зброї». Рустем Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю

Майже рік Марина Безрукова очолювала Агенцію оборонних закупівель . Уперше міністр оборони Рустем Умєров хотів її звільнити ще у вересні 2024-го, але під тиском міжнародних партнерів та антикорупційних органів відступив. Тепер, після її звільнення, під загрозою вся система закупівель озброєння для ЗСУ, каже Безрукова. Чи це дійсно так, чому дійшло до конфлікту та чи вплине черговий скандал з оборонними закупівлями на міжнародну підтримку України?

«Мали підписати контракт на постачання дронів, і тепер не знаємо, з ким підписувати, щоб не довелося потім екстренно повертати гроші», – каже засновник одного з українських виробників дронів на правах анонімності через сенситивність інформації. Його компанія отримала річний контракт від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) за декілька днів до того, як Рустем Умєров оголосив про звільнення очільниці Агенції Марини Безрукової.

Тепер закупівлі для ЗСУ можуть бути заблоковані – через юридичну колізію, що виникла через непродовження контракту головою Агенції попри рішення наглядової ради, каже Безрукова в коментарі «Радіо Свобода». Бюджет АОЗ на 2025 рік – 298 млрд грн.