«Юридичний крінж». Міністр оборони каже, що розриває контракт з очільницею АОЗ Безруковою. Її відповідь - продовжую працювати в штатному режимі. Бліцінтерв’ю з Мариною Безруковою

Міністр оборони Рустем Умєров розірвав продовжений 24 січня контракт із головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відсторонив двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Посаду втратить і заступник міністра оборони Дмитро Клименков. Що відбувається з Агенцією, в руках якої зосереджено майже 300 млрд грн на закупівлю зброї?

«Змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах», – написав у своєму Fаcebook- аккаунті міністр оборони Рустем Умєров ввечері 24 січня. Він також анонсував звільнення свого заступника — Дмитра Кліменкова та заявив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

За чотири дні до цього, 20 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) одноголосно підтримала рішення продовжити контракт з Безруковою ще на рік. 24 січня Наглядова рада підписала з нею новий контракт.

Крім Безрукової, Міноборони також відкликає двох представників держави з Наглядової ради. Йдеться про директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута і Юрія Джигира, заступника міністра оборони. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом, додав Умеров.

Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, повідомив Умєров.

«За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації, піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ», – пише Умєров.

Безрукова наголошує, що Міноборони діє всупереч закону і здіюснює тиск на Наглядову раду.

Forbes звернувся до МОУ з проханням прокоментувати ймовірний тиск на наглядову раду та очільницю АОЗ. Але на момент публікації не отримав відповідь.Редакція готова надати Рустему Умерову можливість відповіді.

З 1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель – єдина структура Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Бюджет АОЗ на 2025 рік – 298 млрд грн.

Безрукову призначили директоркою Агенції наприкінці січня 2024-го. До цього з 2017 року вона працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок.

Чому дійшло до звільнення зі скандалом? Бліцінтерв’ю з керівницею Агентства оборонних закупівель України Мариною Безруковою.

Безрукова: "Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь"

Вранці 24 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) вийшла із заявою, що продовжила контракт із вами ще на рік. А ввечері міністр оборони Рустем Умєров написав пост про розірвання контракту, по суті перезапуск наглядової ради АОЗ і звільнення свого заступника. Що сталося за ці кілька годин?

Дуже здивувались цьому посту, оскільки Міністерство оборони з лютого минулого року обіцяло суспільству прозорість, ефективність і підконтрольність збройних закупівель – через створення Наглядової ради АОЗ.

Процес відбору наглядової ради [у жовтні 2024 року] відбувався під абсолютним контролем Міністерства оборони. І кожен з членів наглядової ради був призначений наказом міністра оборони Рустема Умєрова.

Наглядову раду створили у відповідності до домовленості з нашими партнерами, які нас підтримують. Я не мала жодного стосунку до відбору кандидатів.

Міноборони присилало непогодження на пропозицію Наглядової ради АОЗ продовжити з вами контракт ще на рік та провести аудит під час голосування 21 січня?

Ні, формального непогодження не було. Наглядова рада АОЗ відповідно до закону має право ухвалювати рішення щодо призначень без погоджень із Міноборони.

Перед тим, як ухвалювати рішення про продовження контракту, Наглядова рада інформувала МО, що має такий намір після звітування про роботу за рік під час установчих зборів 18 грудня.

Яке рішення тоді ухвалили?

Наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту АОЗ з залученням агенції НАТО і відповідно за результатами цього аудиту мали бути зроблені висновки.

Щоб оголосити новий конкурс на посаду голови АОЗ після цього, потрібно принаймні кілька місяців.Тож було прийняте рішення продовжити контракт зі мною. 21 січня Наглядова рада його підтримала одноголосно.

Яка була реакція Міноборони?

За день до установчого засідання без консультації з Наглядовою радою чи Агенцією Міноборони змінило новий статут роботи Наглядової ради АОЗ. Серед правок МО – звільнення директора та заступників відбувається за погодженням з міністерством. Наглядова рада АОЗ повідомила, що такі вимоги є неприйнятними та направила лист до Міноборони щодо пропозиції внести зміни до статуту і привести його у відповідність законодавству.

То який варіант статуту чинний? Умєров може розірвати із вами контракт, як зазначено в його пості?

Не розумію взагалі юридичного механізму, яким чином можна здійснити викладене в пості. Є статут, моє призначення відбулось у повній відповідності до статуту та до закону про управління субʼєктами державної власності.

Також в пості викладено анонс, що керівником АОЗ буде керівник Державного оператора тилу (ДОТ) [Арсен Жумаділов]. Не бачу способів дивитись на це призначення, окрім, як на тиск на Наглядову раду АОЗ. Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства.

Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю. Працюю в штатному режимі. Не бачу зараз жодних юридичних підстав чинити якось інакше. Працюємо сьогодні, будемо працювати завтра, в неділю. Зараз дуже активний період контрактування і забезпечення збереження сил.

У пості Умєрова є претензії до роботи Агенції. Що масштаби закупівель «захисники на фронті так і не відчули». Що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану, «перетворилися на «Амазон». Ви розумієте про що йдеться? Міністр висловлював їх під час зустрічей?

Не чула від міністра Умєрова жодної претензії до своєї роботи впродовж цього року.

Нічого не зрозуміла з його посту, насправді. Остання моя комунікація з Умєровим відбувалась в суботу – на нараді в Офісі президента (ОП) щодо подальшого контрактування.

Яким було ваше спілкування?

Міністр підтримав мої ініціативи, особливо оцінці ризиків щодо контрактування та дав завдання щодо його інтенсифікації. Ми розмовляли абсолютно спокійно, конструктивно, жодних претензій або негативу з його боку виказано не було.

Ваш бюджет на 2025 рік – майже 300 млрд грн. У січні – пік контрактування. Що він має на увазі під «невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ»? Агенції ставили якісь КРІ, що, у яких обсягах та в кого саме закуповувати?

Мене запрошували обійняти цю посаду три місяці. Коли я приходила на цю посаду чіткі завдання був мій ключовий запит.

Але жодних KPI формалізовано мені доведено не було, незважаючи на запити.

Тобто вам в принципі не казали, що, наприклад, пріоритет для агенції – це закупівлі в українських виробників?

Не офіційно, на словах. І це була моя помилка, коли у лютому 24-го року я не відстояла позицію диверсифікації ризиків і законтрактувались з одним виробником, віддавши йому значні обсяги. Але я точно знаю, що у мене не було шансу вчинити інакше, тому що мої листи на Міністерство оборони і на відповідні служби про можливі ризики, не знайшли підтримки.

На нараді в ОП озвучила стратегію, що має бути частка української зброї, а також імпорту. Далі це питання обговорюємо Мінстратегпромом, МО, Мінекономікою тощо.

Йдеться про постачання на фронт неякісних 120-міліметрових мін?

Не тільки. Ще повністю провалена програма по снарядах. Скандал з мінами виник тому, що це вийшло у публічну площину.

У яких співвідношеннях імпорт та українські виробники можуть бути?

Дуже приблизна оцінка 30% – імпорт, 70% – українські. Наразі не бачу стовідсоткової можливості спертися в плані надійності лише на українські компанії. Є ризики, які реалізуються.

Також є розрахунки скільки, пороху, комплектування потрібно для кожного виду снаряда. І це вже інший рівень роботи.

Умєров планує подати на Кабмін звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Вам відомі причини?

Ні. Спілкувалась з ним вчора. Звільнення заступника відбувається через Кабмін, а не заявою міністра. Так само, як і нового керівника АОЗ має призначити Наглядова рада.

Виробники дронів, з якими спілкувався Forbes, скаржаться, що агенція не виконала всіх завдань, й постачання на фронт досі розтягнуте в часі. Чи визнаєте ви, що були проблеми?

Наприклад, завдання законтрактувати 120 000 дронів зайшло до агенції 21 січня через три дні вони були законтрактовані. Виробників дронів багато. Агенція купує, те що затвердив Генштаб та Міноборони.

Багато виробників не мають замовлення від військових та кодифікації від МО потрібного для контрактування. Виробники не завжди розуміють це. Охочих продати дрони більше, ніж можливостей купити.

Для того, аби перестрахувати постачання треба законтрактувати більшу кількість, ніж є в критичній потреба. Ризики потрібно диверсифікувати. Моє прохання до МО – дати інструменти, яким чином я буду управляти фінансами та ризиками. Це питання поки не розглянуто. Ми наполегливі та коментуємо це на різних майданчиках в присутності МО.

Що це може бути?

Перше – контрактування в кредит. Агенція не має ризикувати грошима. Виробники готові з цим працювати.

Друге – динамічна ціна, коли купуємо дрон то включаємо в контракт, що може мінятися технічна характеристика, але не маємо права підвищувати ціну. Тому виробник вкладає або власні кошти, або не змінює продукт. На виході маємо або не дуже задоволеного виробника, або дрони які не потрібні в частинах.

Минулого тижня домовились з міністром пропрацювати ці ініціативи разом.

А чому ці плани зʼявились лише зараз?

Це пропонувалось раніше, але підтримки від МО не було.

Ви готові працювати надалі з Рустемом Умєровим?

Якщо він готовий, я теж. Я за інституції, а не персоналії.