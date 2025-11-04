Forbes Digital підписка
35 млрд грн из бюджета. Правительство во время войны запускает программу «зимней поддержки». Как она выглядит и почему власти снова взялись за раздачу денег?

Диана Павленко
4 хв читання

Правительство во время войны запускает программу «зимней поддержки». Как она выглядит и почему власти снова взялись за раздачу денег? /коллаж Анастасия Савеленко

Правительство анонсировало запуск программы «зимней поддержки». Похожая программа действовала и в прошлом году, однако если тогда речь шла о раздаче 1000 грн каждому, то сейчас это комплекс инициатив – от финансовой помощи до бесплатного проезда поездом. Как выглядит новый пакет поддержки правительства и президента?

«Население не стало богаче за год, люди в дальнейшем нуждаются в поддержке», – так премьер-министр Юлия Свириденко аргументировала логику внедрения инициативы «зимняя поддержка» во время встречи с журналистами 3 ноября.

О старте программы с декабря во время вечернего обращения 1 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. В тот же день Свириденко уточнила на своей странице в Facebook, что речь идет не только о финансовой помощи, как в прошлом году, когда все граждане могли получить по 1000 грн от государства, а о комплексе мероприятий.

