Уряд анонсував запуск програми «зимової підтримки». Схожа програма діяла і минулого року, проте якщо тоді йшлося про роздачу 1000 грн кожному, то зараз це комплекс ініціатив – від фінансової допомоги до безкоштовного проїзду потягом. Як виглядає новий пакет підтримки від уряду та президента?
«Населення не стало багатше за рік, люди надалі потребують підтримки», – так премʼєр-міністерка Юлія Свириденко аргументувала логіку впровадження ініціативи «зимова підтримка» під час зустрічі з журналістами 3 листопада.
Про старт програми з грудня під час вечірнього звернення 1 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. Того ж дня Свириденко уточнила на своїй сторінці в Facebook, що мова йде не лише про фінансову допомогу, як минулого року, коли всі громадяни могли отримати по 1 000 грн від держави, а про комплекс заходів.
