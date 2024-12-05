Данные для ТЦК, нарушение банковской тайны и подготовка к выборам: что миф, а где правда. Подробный разбор о «тысяче Зеленского» от Forbes Ukraine

С начала декабря правительство начало принимать заявки на выплату «зимової єПідтримки» в размере тысячи гривен. Процесс получения выплат вызвал у общества ряд вопросов. Что из этого верно, а где мифы и манипуляция. Forbes собрал наиболее популярные вопросы и задал их банкам и Минэкономики

За первые пять дней заявки на «тысячу Зеленского» через «Дію» подали более 5 млн человек. Получить ее могут все слои населения, включая детей.

Выплаты уже породили ряд вопросов: от безопасности передачи персональных данных и доступа к ним других органов до раскрытия банковской тайны и платежных операций.