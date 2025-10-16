Диджитал-агентство Netpeak у складі Fractal стало першим агентством в Україні, що запускатиме рекламу для українських брендів на Netflix. Це стало можливим завдяки партнерству компанії з Amazon. Чи будуть користуватися цим українські бізнеси?
«Офіційно можемо запускати диджитал-рекламу для українських брендів на Netflix», – написав 15 жовтня засновник українського диджитал-агентства Fractal Артем Бородатюк у своєму Telegram-каналі.
За його словами, платформа для запуску реклами Amazon DSP дає точне таргетування і прозору аналітику. Netpeak не співпрацює напряму з Netflix – реклама розміщується через Amazon Ads, який має права на продаж інвентарю CTV, каже керівник відділу розвитку маркетплейсу Netpeak Ukraine Олександр Власенко. Він зазначив, що Amazon DSP – основний інструмент для CTV-реклами у США, його використовують Hyundai, Booking.com, Nestlé.
