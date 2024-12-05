Дані для ТЦК, порушення банківської таємниці та підготовка до виборів: що міф, а де правда. Детальний розбір про «тисячу Зеленського» від Forbes Ukraine

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З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «зимової підтримки» у розмірі тисячі гривень. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку питань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція. Forbes зібрав найбільш популярні питання та задав їх банкам та Мінекономіки
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За перші пʼять днів заявки на «тисячу Зеленського» через «Дію» подали понад 5 млн осіб. Отримати її можуть усі верстви населення, включно з дітьми.
Виплати вже породили низку питань: від безпечності передачі персональних даних та доступу до них інших органів до розкриття банківської таємниці та платіжних операцій.
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