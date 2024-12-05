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Дані для ТЦК, порушення банківської таємниці та підготовка до виборів: що міф, а де правда. Детальний розбір про «тисячу Зеленського» від Forbes Ukraine

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Дані для ТЦК, порушення банківської таємниці та підготовка до виборів: що міф, а де правда. Детальний розбір про «тисячу Зеленського»&amp;nbsp;від Forbes Ukraine

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З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «зимової підтримки» у розмірі тисячі гривень. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку питань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція. Forbes зібрав найбільш популярні питання та задав їх банкам та Мінекономіки

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

За перші пʼять днів заявки на «тисячу Зеленського» через «Дію» подали понад 5 млн осіб. Отримати її можуть усі верстви населення, включно з дітьми. 

Виплати вже породили низку питань: від безпечності передачі персональних даних та доступу до них інших органів до розкриття банківської таємниці та платіжних операцій. 

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