Британський необанк Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні

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Продукт доступний лімітованій групі користувачів із листа очікування, які раніше завантажили застосунок, дізнався Forbes Ukraine. Проте можливості поповнення обмежені
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