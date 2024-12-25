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Британський необанк Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

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Продукт доступний лімітованій групі користувачів із листа очікування, які раніше завантажили застосунок, дізнався Forbes Ukraine. Проте можливості поповнення обмежені

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