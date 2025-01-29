Помогла тысяча от Зеленского. «Укрпочта» после восьми лет споров с НБУ и Кабмином получила банк. Зачем он одной из крупнейших госкомпаний и может ли она на этом заработать

Почтобанк – последний из десяти пунктов, который Игорь Смилянский поставил перед собой, вступая в должность CEO «Укрпочты». 28 января он приблизился к цели – правительство передало «Укрпочте» PINBank, которым ранее владел подсанкционный российский бизнесмен Евгений Гинер. Почему Смилянский, несмотря на это, решил дождаться принятия закона о банке инклюзии для более широкого круга игроков , который продвигает НБУ, и когда ждать первых банковских карт с логотипом «Укрпочты»?

Кабмин 28 января передал акции Первого инвестиционного банка (PINbank) в Министерство развития общин и территорий (Минразвития) с последующей передачей «Укрпочте». «К этому мы шли долгих восемь лет – из-за сопротивления, неверия, сарказма и страха конкурентов», – написал СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский после решения правительства.

В течение года госкомпания планирует создать на базе PINBank свой почтовый банк. После этого доля населенных пунктов в Украине, где имеются банковские услуги или банкомат, вырастет до 100%, убеждает Смилянский. До 2030 года это сэкономит государству более 5 млрд грн, обещает он.