В Україні зʼявиться поштобанк. Уряд передає «Укрпошті» банк, що належав росіянам (доповнено)

Кабінет Міністрів передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належав росіянам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня та пресслужба Мінвідновлення. «Укрпошта» розраховує запустити банк протягом 2025 року.
Деталі
- «Укрпошта Банк» працюватиме на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії, зазначила пресслужба Мінвідновлення.
- Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки.
- Для маломобільних осіб та людей з інвалідністю планують створити умови для отримання банківських послуг безпосередньо вдома. Навіть у разі відсутності електропостачання чи зв’язку базові фінансові сервіси залишатимуться доступними у прифронтових та сільських регіонах, що є надзвичайно важливим у кризових обставинах, зазначається у повідомленні.
- Запуск «Укрпошта Банку» дозволить державі значно оптимізувати витрати, заощадивши понад 5 млрд грн протягом найближчих трьох -пʼяти років на забезпеченні доставки пенсій та соціальних виплат.
- Міністерство називає це рішення «важливим кроком у впровадженні державної стратегії фінансової інклюзії», яка має особливе значення в умовах воєнного часу.
- Доповнено. «Укрпошта Банк» протягом 2025 року почне надавати банківські послуги в 6000 відділень і в 25 000 точках присутності «Укрпошти», повідомила пресслужба компанії.
- Поштобанк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг населенню в сільських та прифронтових регіонах.
- Банк обслуговуватиме людей похилого віку, з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, сегмент e-сommerce та фермерські господарства, зазначив оператор.
Контекст
«Перший інвестиційний банк» (PINbank) належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. У січні минулого року власником акцій у розмірі 88,89% стала держава в особі Фонду держмайна.
Створити поштовий банк в Україні – давня ідея очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У 2020 році Верховна Рада прийняла у першому читанні закон, що дозволяє «Укрпошті» надавати основні банківські послуги, а наприкінці 2021-го Антимонопольний комітет дозволив компанії подати до НБУ документи на придбання невеликого Альпарі Банку.
Про додатковий варіант з PINBank для «Укрпошти» в інтервʼю виданню Mind заявляв очільник Нацагентства з протидії корупції Олександр Новіков. Ця опція дійсно обговорюється в межах спеціально створеної міжвідомчої робочої групи, що працює над комплексним рішенням щодо конфіскованих у росіян активів, підтвердив співрозмовник Forbes у одній із держструктур.
Практично від початку проти ідеї поштового банку виступав НБУ. Одна з причин – і без того велика частка держави у банківському секторі (55% у 2020-му, коли приймали закон про пошта-банк). Інша – побоювання, що «Укрпошта» недооцінює ризики та капіталовкладення, властиві банківському бізнесу, що зрештою може призвести до збитків і потреби докапіталізації від держави.
У вересні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12044 про розвиток фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Цей документ – спільна позиція НБУ, Офісу президента та парламенту, заявляв Смілянський.
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