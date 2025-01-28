В Україні зʼявиться поштобанк. Уряд передає «Укрпошті» банк, що належав росіянам (доповнено)

Кабінет Міністрів передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належав росіянам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня та пресслужба Мінвідновлення. «Укрпошта» розраховує запустити банк протягом 2025 року.

Деталі

«Укрпошта Банк» працюватиме на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії, зазначила пресслужба Мінвідновлення.

Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки.

Для маломобільних осіб та людей з інвалідністю планують створити умови для отримання банківських послуг безпосередньо вдома. Навіть у разі відсутності електропостачання чи зв’язку базові фінансові сервіси залишатимуться доступними у прифронтових та сільських регіонах, що є надзвичайно важливим у кризових обставинах, зазначається у повідомленні.

Запуск «Укрпошта Банку» дозволить державі значно оптимізувати витрати, заощадивши понад 5 млрд грн протягом найближчих трьох -пʼяти років на забезпеченні доставки пенсій та соціальних виплат.

Міністерство називає це рішення «важливим кроком у впровадженні державної стратегії фінансової інклюзії», яка має особливе значення в умовах воєнного часу.

Доповнено. «Укрпошта Банк» протягом 2025 року почне надавати банківські послуги в 6000 відділень і в 25 000 точках присутності «Укрпошти», повідомила пресслужба компанії.

«Укрпошта Банк» протягом 2025 року почне надавати банківські послуги в 6000 відділень і в 25 000 точках присутності «Укрпошти», повідомила пресслужба компанії. Поштобанк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг населенню в сільських та прифронтових регіонах.

Банк обслуговуватиме людей похилого віку, з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, сегмент e-сommerce та фермерські господарства, зазначив оператор.

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Контекст

«Перший інвестиційний банк» (PINbank) належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. У січні минулого року власником акцій у розмірі 88,89% стала держава в особі Фонду держмайна.

Створити поштовий банк в Україні – давня ідея очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У 2020 році Верховна Рада прийняла у першому читанні закон, що дозволяє «Укрпошті» надавати основні банківські послуги, а наприкінці 2021-го Антимонопольний комітет дозволив компанії подати до НБУ документи на придбання невеликого Альпарі Банку.

Про додатковий варіант з PINBank для «Укрпошти» в інтервʼю виданню Mind заявляв очільник Нацагентства з протидії корупції Олександр Новіков. Ця опція дійсно обговорюється в межах спеціально створеної міжвідомчої робочої групи, що працює над комплексним рішенням щодо конфіскованих у росіян активів, підтвердив співрозмовник Forbes у одній із держструктур.

Практично від початку проти ідеї поштового банку виступав НБУ. Одна з причин – і без того велика частка держави у банківському секторі (55% у 2020-му, коли приймали закон про пошта-банк). Інша – побоювання, що «Укрпошта» недооцінює ризики та капіталовкладення, властиві банківському бізнесу, що зрештою може призвести до збитків і потреби докапіталізації від держави.

У вересні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12044 про розвиток фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Цей документ – спільна позиція НБУ, Офісу президента та парламенту, заявляв Смілянський.