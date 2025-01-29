Допомогла тисяча від Зеленського. «Укрпошта» після восьми років суперечок з НБУ та Кабміном отримала банк. Навіщо він одній з найбільших держкомпаній та чи може вона на цьому заробити

Поштобанк – останній з десяти пунктів, який Ігор Смілянський поставив перед собою, заступаючи на посаду CEO «Укрпошти». 28 січня він наблизився до мети – уряд передав «Укрпошті» PINBank, яким раніше володів підсанкційний російський бізнесмен Євгеній Гінер. Чому Смілянський попри це вирішив дочекатися прийняття закону про банк інклюзії для ширшого кола гравців , який просуває НБУ, та коли чекати перших банківських карток з лого «Укрпошти»?

Кабмін 28 січня передав акції Першого інвестиційного банку (PINbank) до Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку) з наступною передачею «Укрпошті». «До цього дня ми йшли довгих вісім років – через спротив, невіру, сарказм і побоювання конкурентів», – написав СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський після рішення уряду.

Протягом року держкомпанія планує створити на базі PINBank власний поштовий банк. Після цього частка населених пунктів в Україні, де є банківські послуги чи банкомат, зросте до 100%, переконує Смілянський. До 2030 року це заощадить державі понад 5 млрд грн, обіцяє він.