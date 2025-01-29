Допомогла тисяча від Зеленського. «Укрпошта» після восьми років суперечок з НБУ та Кабміном отримала банк. Навіщо він одній з найбільших держкомпаній та чи може вона на цьому заробити

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Поштобанк – останній з десяти пунктів, який Ігор Смілянський поставив перед собою, заступаючи на посаду CEO «Укрпошти». 28 січня він наблизився до мети – уряд передав «Укрпошті» PINBank, яким раніше володів підсанкційний російський бізнесмен Євгеній Гінер. Чому Смілянський попри це вирішив дочекатися прийняття закону про банк інклюзії для ширшого кола гравців, який просуває НБУ, та коли чекати перших банківських карток з лого «Укрпошти»?
Кабмін 28 січня передав акції Першого інвестиційного банку (PINbank) до Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку) з наступною передачею «Укрпошті». «До цього дня ми йшли довгих вісім років – через спротив, невіру, сарказм і побоювання конкурентів», – написав СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський після рішення уряду.
Протягом року держкомпанія планує створити на базі PINBank власний поштовий банк. Після цього частка населених пунктів в Україні, де є банківські послуги чи банкомат, зросте до 100%, переконує Смілянський. До 2030 року це заощадить державі понад 5 млрд грн, обіцяє він.
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