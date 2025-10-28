Forbes Digital підписка
Деньги в деньги. Как золотые и серебряные монеты защищают инвест-портфель? Стратегии, риски и потенциал для инвесторов

Когда финансовые рынки лихорадит, инвесторы традиционно убегают в «тихие гавани» – золото и другие драгоценные металлы. Но порог входа в них высокий. Более доступная опция – инвестиции в монеты или редкие банкноты. Как эти инструменты работают, каковы стратегии инвестирования в них и оправданы ли такие инвестиции?

В 2023 году в онлайн-магазине НБУ памятная монета «Украинский борщ» номиналом 10 грн в серебре стоила 2750 грн, а сейчас ее цена на рынке – от 12 000 до 20 000 грн. Инвестиционные и памятные монеты – это «классика жанра» в инвестировании в драгоценные металлы. Они повторяют динамику цен на золото, серебро или другие металлы, из которых они отчеканены.

С начала года стоимость золота выросла на 47%, вслед за ним дорожает серебро – на 41%. В октябре золото дважды было на пиковых отметках. Возможно ли оградить свой инвест-портфель от колебаний на рынке благодаря монетам из драгоценных металлов? Как работает этот рынок в Украине и есть ли смысл входить в такой актив сейчас?

