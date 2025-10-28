Коли фінансові ринки лихоманить, інвестори традиційно тікають у «тихі гавані» – золото та інші дорогоцінні метали. Але поріг входу в них високий. Більш доступна опція – інвестиції в монети або рідкісні банкноти. Як ці інструменти працюють, які стратегії інвестування в них і чи виправдані такі інвестиції?

У 2023 році в онлайн-магазині НБУ памʼятна монета «Український борщ» номіналом 10 грн у сріблі коштувала 2750 грн, а зараз її ціна на ринку – від 12 000 до 20 000 грн. Інвестиційні і памʼятні монети – це «класика жанру» в інвестуванні в дорогоцінні метали. Вони повторюють динаміку цін на золото, срібло чи інші метали, з яких вони викарбувані.

З початку року вартість золота зросла на 47%, слідом за ним дорожчає срібло – на 41%. У жовтні золото двічі було на пікових позначках. Чи можливо захистити свій інвестпортфель від коливань на ринку завдяки монетам із дорогоцінних металів? Як працює цей ринок в Україні та чи є сенс входити в такий актив зараз?