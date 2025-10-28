Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Гроші в гроші. Як золоті та срібні монети захищають інвестпортфель? Стратегії, ризики і потенціал для інвесторів

Анна Родічкіна /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анна Родічкіна
Forbes

4 хв читання

Інвестиції у монети та банкноти /Getty Images

Презентація срібних пам'ятних монет у НБУ Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:42 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:42

Коли фінансові ринки лихоманить, інвестори традиційно тікають у «тихі гавані» – золото та інші дорогоцінні метали. Але поріг входу в них високий. Більш доступна опція – інвестиції в монети або рідкісні банкноти. Як ці інструменти працюють, які стратегії інвестування в них і чи виправдані такі інвестиції?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У 2023 році в онлайн-магазині НБУ памʼятна монета «Український борщ» номіналом 10 грн у сріблі коштувала 2750 грн, а зараз її ціна на ринку – від 12 000 до 20 000 грн. Інвестиційні і памʼятні монети – це «класика жанру» в інвестуванні в дорогоцінні метали. Вони повторюють динаміку цін на золото, срібло чи інші метали, з яких вони викарбувані.

З початку року вартість золота зросла на 47%, слідом за ним дорожчає срібло – на 41%. У жовтні золото двічі було на пікових позначках. Чи можливо захистити свій інвестпортфель від коливань на ринку завдяки монетам із дорогоцінних металів? Як працює цей ринок в Україні та чи є сенс входити в такий актив зараз?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні