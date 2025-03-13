Инвестиции в период высоких цен. Инфляция «съела» доходность ОВГЗ, налоги ударили по депозитам. Есть ли альтернатива? Разбор и расчеты Forbes Ukraine

Стремительный рост цен за последние полгода нивелировал доходность основных гривневых инструментов – ОВГЗ и депозитов, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine. Значит ли это, что инвестировать в них больше не нужно? И в чем тогда хранить деньги? (Спойлер: доллар – не слишком удачная идея.)