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Инвестиции в период высоких цен. Инфляция «съела» доходность ОВГЗ, налоги ударили по депозитам. Есть ли альтернатива? Разбор и расчеты Forbes Ukraine

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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ОВДП, депозити, гроші /Getty Images

Инфляция подрывает привлекательность имеющихся инструментов – прежде всего ОВГЗ и депозитов в банках. Фото Getty Images

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Стремительный рост цен за последние полгода нивелировал доходность основных гривневых инструментов – ОВГЗ и депозитов, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine. Значит ли это, что инвестировать в них больше не нужно? И в чем тогда хранить деньги? (Спойлер: доллар – не слишком удачная идея.)

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По итогам февраля годовая инфляция в Украине достигла 13,4%, что продолжает тенденцию быстрого роста цен. Тренд начался во втором полугодии 2024 года.

Инфляция подрывает привлекательность имеющихся инструментов для сбережений, прежде всего ОВГЗ и депозитов в банках. Их доходность, по подсчетам Forbes Ukraine, пока не компенсирует быстрый рост цен.

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