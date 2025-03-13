Инвестиции в период высоких цен. Инфляция «съела» доходность ОВГЗ, налоги ударили по депозитам. Есть ли альтернатива? Разбор и расчеты Forbes Ukraine

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:01 хвилин
Стремительный рост цен за последние полгода нивелировал доходность основных гривневых инструментов – ОВГЗ и депозитов, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine. Значит ли это, что инвестировать в них больше не нужно? И в чем тогда хранить деньги? (Спойлер: доллар – не слишком удачная идея.)
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
По итогам февраля годовая инфляция в Украине достигла 13,4%, что продолжает тенденцию быстрого роста цен. Тренд начался во втором полугодии 2024 года.
Инфляция подрывает привлекательность имеющихся инструментов для сбережений, прежде всего ОВГЗ и депозитов в банках. Их доходность, по подсчетам Forbes Ukraine, пока не компенсирует быстрый рост цен.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.