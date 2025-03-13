Інвестиції у період високих цін. Інфляція «зʼїла» дохідність ОВДП, податки вдарили по депозитах. Чи є альтернатива? Розбір та розрахунки Forbes Ukraine

Стрімке зростання цін за останні пів року нівелювало дохідність основних гривневих інструментів – ОВДП та депозитів, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Чи означає це, що інвестувати в них більше не треба? І в чому тоді зберігати кошти? (Спойлер: долар – не дуже вдала ідея.)