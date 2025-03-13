Інвестиції у період високих цін. Інфляція «зʼїла» дохідність ОВДП, податки вдарили по депозитах. Чи є альтернатива? Розбір та розрахунки Forbes Ukraine

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Стрімке зростання цін за останні пів року нівелювало дохідність основних гривневих інструментів – ОВДП та депозитів, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Чи означає це, що інвестувати в них більше не треба? І в чому тоді зберігати кошти? (Спойлер: долар – не дуже вдала ідея.)
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За підсумками лютого річна інфляція в Україні досягнула 13,4%, що продовжує тенденцію швидкого зростання цін. Тренд розпочався у другому півріччі 2024-го.
Інфляція підриває привабливість наявних інструментів для заощаджень, насамперед ОВДП та депозитів у банках. Їхня дохідність, за підрахунками Forbes Ukraine, поки що не компенсує швидкого зростання цін.
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