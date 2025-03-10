Инфляция ускорилась до 13,4%. Больше всего из продуктов подорожали масло и масло

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% за месяц и 2,0% с начала года. Об этом 10 марта сообщила Государственная служба статистики.
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- Ускорение инфляции обусловлено временными факторами – летне-осенней засухой и структурными причинами – ростом производственных затрат.
- Прошлогодний неурожай повлиял на цены не только непосредственно, как в случае с овощами, но и косвенно – из-за подорожания сырья в пищевой промышленности и кормов для животноводства.
- В феврале на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%). На 0,6–1,9% выросли цены на макароны, фрукты, масло, зерновые продукты, рыбу, безалкогольные напитки, молоко, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты, в то время как сахар подешевел на 0,4%.
- Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 1,3%, главным образом из-за роста цен на табак (+2,0%).
- Транспортные услуги подорожали на 0,6%, что связано с ростом цен на топливо, масла и проезд в автотранспорте (+1,1%), хотя ж/д билеты подешевели на 0,9%.
- Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива почти не изменились (+0,2% к январю).
Контекст
В 2024 году Национальный банк Украины несколько раз пересматривал прогнозы инфляции. В январском Инфляционном отчете НБУ ожидал инфляцию на уровне 8,6% до конца года, а в апреле даже снизил прогноз до 8,2%. Однако уже в июле на фоне ускоряющегося роста цен прогноз повысили до 8,5%. Осенью, когда инфляция достигла 8,3%, Нацбанк снова вынужден был пересмотреть ожидания, подняв прогноз на декабрь до 9,7%. Впрочем, фактический уровень инфляции составил 12,9%, значительно превысив ожидания регулятора.
Это расхождение между прогнозами и реальностью заставило НБУ кардинально изменить подход к монетарной политике. Хотя сначала регулятор планировал постепенное снижение учетной ставки, уже летом он сменил риторику, отсрочив возможность смягчения денежно-кредитной политики по меньшей мере до 2025 года.
Чтобы затормозить инфляцию и удержать под контролем валютный рынок и ожидания бизнеса, НБУ в январе и марте 2025 года повысил учетную ставку сначала до 14,5%, а затем до 15,5%.
В новых прогнозах НБУ указывает, что с исчерпанием временных факторов, таких как прошлогодняя засуха, инфляция во второй половине 2025 года должна постепенно снижаться. В то же время регулятор признает, что вопрос своевременности повышения учетной ставки остается открытым. Учитывая задержку монетарной трансмиссии, которая может занять от 9 до 18 месяцев, эффект от повышения ставки на потребительские цены проявится уже после того, как действие временных факторов завершится.
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