Нелицензионный Revolut. Почему НБУ не понравился выход британского необанка в Украину и что с ним будет далее? Подробный разбор Forbes Ukraine

Запуск Revolut в Украине без локальной банковской лицензии вызвал вопросы у Национального банка. Что это значит для украинского бизнеса британской финтех-компании с отметкой в ​​$45 млрд и присутствием на четырех десятках рынков?

Выход на украинский рынок британского необанка Revolut, о чем компания объявила три недели назад, приобретает признаки если не прямого конфликта, то по крайней мере явного противоречия с НБУ. 27 февраля пресс-служба регулятора опубликовала заявление, в котором отмечалось: для работы в Украине Revolut должен либо получить банковскую лицензию, либо работать как филиал иностранного банка.

О необходимости согласования выхода компании, работающей в различных форматах на более чем 40 рынках, пресс-служба НБУ предупреждала еще в письменном комментарии для Forbes Ukraine в начале января. О бета-тестировании приложения Revolut для Украины Forbes сообщил в конце декабря 2024 года.