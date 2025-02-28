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Нелицензионный Revolut. Почему НБУ не понравился выход британского необанка в Украину и что с ним будет далее? Подробный разбор Forbes Ukraine

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

6 хв читання

Нелицензионный Revolut. Почему НБУ не понравился выход британского необанка в Украину и что с ним будет далее? Подробный разбор Forbes Ukraine /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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Запуск Revolut в Украине без локальной банковской лицензии вызвал вопросы у Национального банка. Что это значит для украинского бизнеса британской финтех-компании с отметкой в ​​$45 млрд и присутствием на четырех десятках рынков?

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Выход на украинский рынок британского необанка Revolut, о чем компания объявила три недели назад, приобретает признаки если не прямого конфликта, то по крайней мере явного противоречия с НБУ. 27 февраля пресс-служба регулятора опубликовала заявление, в котором отмечалось: для работы в Украине Revolut должен либо получить банковскую лицензию, либо работать как филиал иностранного банка.

О необходимости согласования выхода компании, работающей в различных форматах на более чем 40 рынках, пресс-служба НБУ предупреждала еще в письменном комментарии для Forbes Ukraine в начале января. О бета-тестировании приложения Revolut для Украины Forbes сообщил в конце декабря 2024 года.

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