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Неліцензійний Revolut. Чому НБУ не сподобався вихід британського необанку в Україну та що з ним буде далі. Детальний розбір Forbes Ukraine

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

6 хв читання

Неліцензійний Revolut. Чому НБУ не сподобався вихід британського необанку в Україну та що з ним буде далі. Детальний розбір Forbes Ukraine /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Запуск Revolut в Україні без локальної банківської ліцензії викликав питання у Національного банку. Що це означає для українського бізнесу британської фінтех-компанії з оцінкою у $45 млрд та присутністю на чотирьох десятках ринків?

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Вихід на український ринок британського необанку Revolut, про що компанія оголосила три тижні тому, набуває ознак якщо не прямого конфлікту, то принаймні явної суперечності з НБУ. 27 лютого пресслужба регулятора опублікувала заяву, в якій наголошувалось: для роботи в Україні Revolut має або отримати банківську ліцензію, або працювати як філія іноземного банку.

Про необхідність узгодження виходу компанії, що у різних форматах працює на понад 40 ринках, пресслужба НБУ попереджала ще у письмовому коментарі для Forbes Ukraine на початку січня. Про бета-тестування застосунку Revolut для України Forbes повідомив наприкінці грудня 2024 року.

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