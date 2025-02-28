Неліцензійний Revolut. Чому НБУ не сподобався вихід британського необанку в Україну та що з ним буде далі. Детальний розбір Forbes Ukraine

Запуск Revolut в Україні без локальної банківської ліцензії викликав питання у Національного банку. Що це означає для українського бізнесу британської фінтех-компанії з оцінкою у $45 млрд та присутністю на чотирьох десятках ринків?

Вихід на український ринок британського необанку Revolut, про що компанія оголосила три тижні тому, набуває ознак якщо не прямого конфлікту, то принаймні явної суперечності з НБУ. 27 лютого пресслужба регулятора опублікувала заяву, в якій наголошувалось: для роботи в Україні Revolut має або отримати банківську ліцензію, або працювати як філія іноземного банку.

Про необхідність узгодження виходу компанії, що у різних форматах працює на понад 40 ринках, пресслужба НБУ попереджала ще у письмовому коментарі для Forbes Ukraine на початку січня. Про бета-тестування застосунку Revolut для України Forbes повідомив наприкінці грудня 2024 року.