«Требуется лицензия». НБУ выступил против работы литовского банка Revolut в Украине без разрешения

Национальный банк призвал британскую финтех-компанию Revolut получить украинскую банковскую лицензию. Несмотря на то, что у литовского Revolut Bank UAB европейская банковская лицензия, этого недостаточно для предоставления услуг в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора 27 февраля.

Подробности

Образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии – единственные допустимые форматы ведения банковской деятельности в Украине, сообщает пресс-служба, ссылаясь на Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Любая из этих форм нуждается в разрешении Нацбанка, отметила пресс-служба НБУ.

Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Нацбанка. Финтех-компания также не подавала соответствующие заявки и не проходит процедуру лицензирования деятельности, говорится в релизе.

НБУ подчеркнул, что защита прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Контекст

Revolut 11 февраля запустился в Украине. Украинцы могут открыть европейский счет Revolut и получить доступ к ряду услуг, таких как мгновенные бесплатные переводы между пользователями приложения.

Финтех также запустил в Украине специальную дебетовую карту Clear Sky. Для украинцев выпуск этой карты бесплатный.

До конца 2025-го британская финтех-компания планирует получить банковскую лицензию в Украине. «Получить лицензию – это приоритетная задача», – говорил руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук в интервью Forbes Ukraine в середине февраля. Однако конкретных сроков он не называл.